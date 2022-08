ISW: Krievija varētu mainīt uzbrukuma prioritātes Doneckas apgabala ziemeļaustrumos

Krievijas karaspēks varētu mainīt uzbrukuma prioritātes Doneckas apgabala ziemeļaustrumos, lai novērstu Ukrainas Bruņoto spēku uzmanību no pretuzbrukuma Krievijas spēkiem Ukrainas dienvidos, jaunākajā ziņojumā vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).