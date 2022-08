Sešas psiholoģiski spēcīgākās Zodiaka zīmes

Spilgts un pārliecināts uzvarētājs, kurš var visu. Mēģiniet uzdot Lauvai kādu jautājumu vai dot viņam uzdevumu – viņš atbildēs, ka izdarīs visu, un tiešām to izdarīs. Lai kādi likteņa pavērsieni Lauvai tiktu doti, viņa vienmēr pieceļas un dodas uz priekšu, lai arī ko tas maksātu. Lauva arī vada apkārtējos, cilvēki viņam tic, klausās, uzticas. Jā, Lauvām patīk būt uzmanības centrā, taču tas prasa arī milzīgu psiholoģisko un garīgo izturību.

Ar Skorpioniem ir ļoti grūti sadzīvot, pat atrasties viņu tuvumā ir diezgan grūti, ne visi to var izturēt. No Skorpioniem ir vieglāk izvairīties un ar viņiem nekomunicēt, jo dažreiz šķiet, ka viņi ir ļauni, atriebīgi un ka viņiem patīk skatīties uz kāda cita sāpēm. Dažreiz tā arī ir, atkarībā no tā, vai esat ienaidnieks vai tuvs cilvēks. Skorpionu psiholoģiskais spēks ir tieši tajā, ka viņi aci nepamirkšķinot var izbaudīt kāda cita sāpes. Un viņi ir nežēlīgi pret saviem ienaidniekiem.