Rīgā siltumenerģijas tarifs no pirmdienas pieaug par 15,3%

Atbilstoši SPRK lēmumam no šodienas līdz 2023.gada 14.augustam "Rīgas siltuma" siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 63,86 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 19,31 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs būs 1,48 eiro par MWh.

Tādējādi siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh un neparedzētajām izmaksām 0,51 eiro apmērā par MWh no šodienas sasniegs 85,45 eiro par MWh.

Vienlaikus paredzēts, ka no 2023.gada 15.augusta "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh būs 84,94 eiro par MWh bez PVN. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs no nākamā gada 15.augusta noteikts 63,86 eiro apmērā par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs noteikts 19,31 eiro apmērā par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs noteikts 1,48 eiro apmērā par MWh.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.