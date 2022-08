Latvijas skolēni Starptautiskajā informātikas olimpiādē iegūst divas bronzas medaļas

Šogad Starptautiskajā informātikas olimpiādē, kura norisinājās Indonēzijā no 7. līdz 15. augustam, Latviju pārstāvēja četri skolēni - no tiem divas bronzas medaļas izcīnīja Ansis Gustavs Andersons no Druvas vidusskolas un Matīss Kristiņš no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, vēsta Valsts izglītības satura centrs.