VIDEO ⟩ "Lieciet man mieru!" Aktrise Linarte reaģē pēc tvitera "cepiena" par vegānismu un depresiju

Linarte nu jau dzēstajā video dalījās ar pieredzes stāstu: "Man agrāk bija lielas problēmas ar sejas ādu, tagad tā vairs nav, bet man šodien darbā viens kolēģis pateica, ka man esot slikta seja, citēju, - jo es neēdu gaļu. Because I'm vegan (jo esmu vegāne - lat.). Un es tagad esmu okei, bet, pieņemsim, ja viņš man to būtu pateicis pirms mēneša, diviem, kad es biju superdziļā depresijā, tas būtu beidzies, iespējams, superbēdīgi. Kāpēc es šito saku - nesakiet nevienam šādas lietas! Jūs, pirmkārt, nezināt, kas ar cilvēku notiek, līdz ar to jūs varat nodarīt ļoti lielu ļaunumu. Otrkārt, ļaujiet cilvēkiem būt! Citu cilvēku sejas, ķermeņi, nekas nepieder nevienam citam, izņemot viņiem pašiem," video atklāj Linarte.