Ignorējot neveiksmes Ukrainā, Putins publiski lepojas ar Krievijas ieroču eksportu

Tā kā Krievijas karaspēks ir atvairīts no divām lielākajām Ukrainas pilsētām un, tērējot daudz resursu, lēni virzās uz priekšu Ukrainas austrumu provincēs, karš līdz šim ir izrādījies nepārliecinošs Krievijas ieroču rūpniecības izrādes ziņā.

Krievija augstu vērtē savas ciešās saites ar Latīņameriku, Āziju un Āfriku un ir gatava apgādāt sabiedrotos šajās valstīs ar visu ieroču klāstu, sākot no kājnieku ieročiem līdz bruņutehnikai, artilērijai, kaujas lidmašīnām un droniem. "Gandrīz visi tie ir vairāk nekā vienu reizi izmantoti reālās kaujas operācijās," viņš uzsvēra.

Viņš sacīja, ka Krievijas piedāvājumā ir iekļauti augstas precizitātes ieroči un tehnnika. "Daudzi no tiem ir gadiem vai varbūt pat desmitgadēm priekšā saviem ārvalstu analogiem, kā arī taktisko un tehnisko parametru ziņā tie ir ievērojami pārāki par tiem," apgalvoja Putins.

Krievija ieņem otro vietu aiz Amerikas Savienotajām Valstīm, pārdodot ieročus aptuveni 15 miljardu eiro apmērā gadā, kas ir gandrīz piektā daļa no pasaules eksporta tirgus. Saskaņā ar Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta datiem no 2017. līdz 2021. gadam 73% no šīs militārās tehnikas ir paredzēti tikai četrām valstīm - Indijai, Ķīnai, Ēģiptei un Alžīrijai.