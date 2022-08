"Gribas nedaudz atgūties no "Partizan"." Rodions Kurucs par spēlēšanu izlasē

"Dažreiz varbūt bija par traku, bet es neesmu tāds spēlētājs, kurš runās pretī - ko viņš pateiks, to es arī darīšu. Neko nevarēju ietekmēt tādā ziņā," attiecības ar Belgradas vienības galveno treneri raksturoja basketbolists. "Viņš ir ļoti gudrs treneris. No viņa visu varēja iemācīties, un, kad atbraucu no Amerikas, tas bija pavisam cits basketbols. Viņam bija sistemātisks basketbols."