Vectēvs vai krievu mačo? Kā gadu gaitā ticis veidots Putina tēls

Savulaik žurnāla "Kommersant-Vlast" redaktori izdomāja veidu, kā noskaidrot, kādu līderi cilvēki izvēlas, - varianti jāpiedāvā nevis no politiķiem, bet no filmu varoņiem. 1999. gadā žurnāls veica tādu aptauju un finālā iekļuva četri varoņi: Žeglovs no seriāla "Tikšanās vietu mainīt nedrīkst", Štirlics no grāmatas un seriāla "Septiņpadsmit pavasara mirkļi", PSRS maršals Žukovs un imperators Pēteris I no tāda paša nosaukuma filmas.