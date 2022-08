Usiks: Mani nemotivē karš un ziņas par to

Jau 20. augustā Džošua un Usiks tiksies ringā, lai noskaidrotu, kurš no viņiem Saūda Arābijas pilsētu Džidu pametīs ar Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) supersmagā svara čempiona jostām.

"Mani nemotivē karš un ziņas par to. Mani motivē Ukrainas cilvēki, kuri cīnās, lai aizstāvētu mūsu neatkarību, brīvību un kultūru, ko otra puse cenšas iznīcināt. Viņi grib panākt, ka mēs neeksistējam," sacīja Usiks.

Bokseris atklāja, ka ar viņu katru dienu sazinoties paziņas no karadarbības frontes līnijas: "Saņemu balss un video ziņas ar atbalsta vārdiem. Viņi saka, ka aizlūdz par mani un uzvaru. Viņi ir sadevušies rokās un aizlūdz par manu uzvaru. Lūk, tas mani motivē!"

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.