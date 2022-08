Bordāns: Latvijai ir ļoti kaitējusi enerģētiskā atkarība no Krievijas

Atbilstoši šim principam valdībai būtiski ir jāpārskata enerģētikas attīstības koncepcija, ko Bordāns redz kā vienu no primārajiem darbiem, ja viņš kļūs par premjeru pēc parlamenta vēlēšanām. "Mūsu enerģētika pašlaik ir "būvēta" uz viena paša "Latvenergo" un gāzes, (..) [taču] mums ir jādomā par enerģētikas diversifikāciju un jauniem enerģijas ieguves avotiem," uzsver politiķis.

Bordāns norāda, ka vēja enerģijā mēs esam atpalikuši no citiem Baltijā, jo "gatavu projektu nav, ir tikai runas". Tomēr politiķis arī vaicā, kāpēc premjers un EM piedāvā valsts investīcijas veikt tikai šajā joma, veidojot valsts uzņēmumu ar AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" starpniecību. Viņa ieskatā ieguldījumi jāveic arī citās enerģijas jomās, norādot, ka arī saules bateriju parku izveidē Latvija atpaliek.