Vērtīgi ieteikumi "Prāta vētras" Mežaparka noslēguma koncerta apmeklētājiem

Ieteikumi nokļūšanai uz Mežaparka Lielo estrādi

Skatītāju ērtībām "Prāta Vētra" nodrošinās arī speciāli norīkotu sabiedrisko transportu. Uz Mežaparku - no plkst. 17.00 autobusi aties no pieturvietas "Tērbatas iela" (pie Apgabaltiesas ēkas) un kursēs ar aptuveni trīs minūšu intervālu. Tālāk autobuss brauks pa Brīvības ielu, apstājoties visās pieturvietās līdz G. Zemgala gatvei. Tad autobuss nogriezīsies uz G. Zemgala gatvi, apstāsies pieturā pie VEF Kultūras pils un tālāk bez pieturvietām brauks uz Viestura prospektu Mežaparka teritorijā. No Mežaparka pēc koncerta autobusi kursēs no Viestura prospekta Mežaparka teritorijā bez apstāšanās līdz pieturvietai “VEF” Brīvības ielā, un tālāk ar apstāšanos visās pieturvietās Brīvības ielā līdz Esplanādei. Papildreisi norīkoti arī 11T autobusa maršrutam, kas atiet no Zooloģiskā dārza.