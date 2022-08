Iedzīvotāju šokē Rīgas centrā manīta elektriskā skrejriteņa vadītāja rīcība. VP un uzņēmums "Bolt" komentē situāciju

Valsts policija norāda, ka Ceļu satiksmes likumā ir noteikts, ka elektroskrejriteņa vadītājiem aizliegts vest pasažieri. Par to ir paredzēta atbildība Ceļu satiksmes likumā – brīdinājums vai naudas sods no divām līdz sešām naudas soda vienībām jeb sods no 10 līdz 30 eiro.