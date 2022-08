"Viņš sāk iekarot vietu manā sirdī." Šovu zvaigzne Agrita komentē jaunās attiecības

Šovu zvaigzne neslēpa arī to, ka vasaras sākumā satikusies ar īsto bērnu tēvu, lai izrunātu lietas, kas saistītas ar abu atvasēm, taču abi pamanījās satuvināties - gājuši uz randiņiem un Agrita atkal atvērusi savu sirdi. Tomēr atkal nācās vilties - viņa sociālajos tīklos pamanījusi, ka vīram jau pie sāniem atkal cita.

Pēc šķiršanās no vīra un bērnu tēva Agrita sāka jaunu dzīvi, pastiprinātu uzmanību pievēršot savam izskatam. Lai atbrīvotos no liekā svara, viņa lēma par labu bariatrijai jeb kuņģa samazināšanas operācijai. Un nu atbrīvojusies no vairāk nekā 50 kilogramiem.