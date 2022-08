Vašingtonā mīklainos apstākļos miris Rīgā dzimis miljonārs un Kremļa kritiķis

Rapoporta nāve atsauc atmiņā padomju spiega Valtera Krivicka "pašnāvību" 1941. gadā, kurš, kā tika apgalvots, esot nolēcis no celtnes Vašingtonā.

Krivickis bija bēdīgi slavens ar to, ka tuvās aprindās bija teicis: "Jebkurš muļķis var izdarīt slepkavību, bet dabiskas nāves vai pašnāvības inscenēšanai ir vajadzīgs īsts mākslinieks."

Uzņēmējs Rapoports, kurš vadīja slaveno naktsklubu "Soho Rooms" Maskavā, no 2012. līdz 2016. gadam dzīvoja Vašingtonā kopā ar savu pirmo sievu Irinu.

Tomēr pēdējos mēnešos viņš bija pamanīts Londonā "meiteņu ielenkumā" viesnīcas "The Connaught Hotel" bārā, stāstot cittautiešu draugiem par to, ka Krievijas riska kapitāla uzņēmums no viņa izkrāpis 10 000 ASV dolāru.