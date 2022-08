VM pieļauj atcelt obligāto prasību mediķiem vakcinēties pret koronavīrusu

Ministrijā akcentēja, ka svarīga ir aktuālā vakcinācija, kas spēj pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas un nāves. Tādējādi tiek aktualizēta arī "pilnībā vakcinētas personas" definīcija, vairāk neminot vakcinācijas termiņu, bet uzsverot, ka cilvēks ir vakcinēts ar tādu vakcīnas devu skaitu, kas konkrētajā laika periodā nodrošina vakcīnas izraisītu aizsardzības efektu.

Tādējādi noteikumos tiek paredzēts svītrot obligāto pienākumu ārstniecības personām būt vakcinētām pret Covid-19, bet, ņemot vērā to, ka ir stingri rekomendēts cilvēkiem, kas savus darba pienākumus veic ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kam ir augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19, būt ar aktuālu vakcināciju pret Covid-19, kas nodrošina aizsardzību pret aktuālo SARS CoV-2 paveidu, noteikumos tiek saglabātas tiesības darba devējam noteikt pienākumu darba pienākumus veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tāpat arī noteikumu projekts paredz nosacījumu, ka, ja darbinieks darba devēja noteiktajā laikā nav veicis vakcināciju, darba devējs viņu var atstādināt no darba pienākumu veikšanas.

Bet, lai nodrošinātu darba ņēmēju tiesību aizsardzību, noteikumu projekts arī paredz to, ka darba devējs nevarēs pieprasīt darbiniekam veikt vakcināciju neiespējami īsā laikā un, ja darbinieks to nav veicis, viņu atstādināt no darba pienākumu veikšanas. Tādēļ ir iekļauta norma, ka darba devējs var noteikt termiņu vakcinācijas veikšanai, kas nav īsāks par vienu mēnesi.