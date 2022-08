Plāno atcelt vakcinācijas prasības koledžās un augstskolās

VM skaidro, ka patlaban izglītības sektorā vairs netiek noteiktas īpašas vakcinācijas prasības, līdz ar to nav pamata šādu prasību attiecināt arī uz studējošajiem.

Rosināts arī paplašināt to klašu loku, kam izglītības process īstenojams tikai klātienē, gan izņemot gadījumus, kad klase atrodas karantīnā. Ja iepriekš tāds regulējums attiecās uz 1.-3. klasi, tad piedāvāts to noteikt no 1. līdz 6. klasei.