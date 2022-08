Rīgā norisināsies Ukrainas filmu labdarības maratons

"Kara laikā mums ir jāatsakās no lietām, kas dāvāja mums prieku un laimi, ieskaitot filmu skatīšanos ar saviem tuvākajiem - kad apkārt krīt bumbas, ir grūti gūt kolektīvu prieku no laba kino. Bet ārzemju skatītājiem gan ir iespēja tās redzēt un tādējādi pievienoties mums kopīgai cīņai ar agresoru. Uzvara būs mūsu, un mēs to sasniegsim kopā," pauž Ukrainas Nacionālā kino centra vadītāja.