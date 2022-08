Oranžais brīdinājums: sestdien vietām Latvijā gaidāms stiprs karstums

Kā informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, sestdien dienā vietām rietumos gaidāms ļoti stiprs karstums. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 30, plus 31 grādam.

Atsevišķos rietumu un centrālajos rajonos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 29 grādiem un šajās teritorijās būs spēkā dzeltenas brīdinājums.

LETA jau ziņoja, ka naktī debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, bet piekrastē līdz plus 23 grādiem.