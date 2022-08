Noslēgusies 12 gadus ilgusī ES fiskālā uzraudzība pār Grieķiju

Apmaiņā pret palīdzības sniegšanu 289 miljardu eiro apmērā un lai nepieļautu Grieķijas izstāšanos no eirozonas, Starptautiskā Valūtas fonda, ES un Eiropas Centrālās bankas veidotā "troika" pieprasīja no Atēnām visaptverošas reformas.

Tomēr bezdarba līmenis Grieķijā ir viens no augstākajiem eirozonā, tās minimālā alga ir viena no zemākajām, un valsts parāds ir 180% no iekšzemes kopprodukta.