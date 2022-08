Ostapenko/Kičenoka uzvar Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību finālā

Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Ostapenko/Kičenoka ar 6-1, 7-5 pieveica beļģieti Kristenu Flipkensu un spānieti Sāru Sorivesu Tormo, un astotdaļfinālā ar ar 6-2, 6-4 pieveica Luciju Hradecku no Čehijas un indieti Saniju Mirzu.

Ceturtdaļfinālā Ostapenko/Kičenoka ar 6-3, 3-6, 10:8 pārspēja Annu Daņiļinu no Kazahstānas un Beatrīsu Hadadu-Maju no Brazīlijas, bet pusfinālā pāris stundas vēlāk ar 4-6, 7-6 (7:5), 10:5 - neitrālo sportisti Veroniku Kudermetovu un Elīsi Mertensu no Beļģijas.