Saeimas deputāte Regīna Ločmele aizvadītajā gadā iekrājusi 10 tūkstošus eiro

Ieņēmumus 3300 eiro apmērā no īpašuma pārdošanas parlamentāriete saņēmusi no Sergeja Andrejeva, taču vēl 3300 eiro norādīti kā "citi ienākumi". Tāpat viņas ienākumus ir papildinājis pabalsts no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras 410 eiro apmērā un procenti no "Citadele banka" 8,80 eiro apmērā.