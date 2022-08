Deputāte Inese Lībiņa-Egnere pērn ieņēmumos saņēmusi par 14 tūkstošiem eiro vairāk

Lielu daļu no ienākumu pieauguma - 10 500 eiro - ietver deputātes ienākumi no īpašuma pārdošanas. Algu 58 884 eiro apmērā Lībiņa-Egnere saņēmusi no Saeimas, savukārt 8881 eiro politiķe saņēmusi algā no Latvijas Universitātes, kurā viņa pērn ir strādājusi par docenti. Tāpat Lībiņa-Egnere saņēmusi pabalstu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 137 eiro apmērā.