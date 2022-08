"Šajā karā viņi vienkārši izlēma noklāt Ukrainu ar mūsu līķiem." Krievijas karavīrs publicē detalizētus kara memuārus

Memuāros viņš apraksta gadījumu, ka no rīta, karavīriem mostoties, 10 līdz 20 kilometru attālumā bija dzirdami sprādzieni. Visas dienas garumā pulks virzījās uz Ukrainas pilsētu Hersonu, taču tehnika nemitīgi iestrēga dubļos.

Viens no 11. brigādes karavīriem Filatjevam stāstījis, ka viņa brigādē dzīvi ir palikuši tikai 50 karavīri. "Pārējie droši vien ir miruši," viņš teicis.

Vīrietis memuāros arī atzīmē to, ka Krievijas karavīri mēdz paši sev šaut kājā, lai viņus nosūtītu mājās un no valdības saņemtu trīs miljonus rubļu jeb aptuveni 50 tūkstošus eiro. Filatjevs ir detalizēti aprakstījis arī negadījumus, kuros Krievijas karavīri gājuši bojā no pašu lodēm.