VIDEO ⟩ "Dzīvība ir vērtīgāka nekā lēta popularitāte." Policija komentē pārgalvīgās jauniešu izklaides ar motorolleriem

Foto: Ekrānuzņēmums no video.

19. augusta vakarā Rīgā, tirdzniecības centra "Sāga" stāvlaukumā, noticis "Need more sound" pasākums, kas pulcējis kuplu skaitu jauniešu. Dažiem no viņiem pasākuma laikā noticis negadījums. Valsts policija (VP), atsaucities uz citu jauniešu pārkāpumu Lapmežciemā, komentējusi situāciju par pārgalvīgām jauniešu izklaidēm.