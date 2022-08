"Bayraktar" ražotājs cildina Ukrainas Bruņoto spēku prasmes

"Mēs līdz karam apmācījām ukraiņu operatorus, tāpēc viņi prasmīgi izmanto dronus. Es sekoju viņu darbam ziņās un redzu viņu efektivitāti. Protams, atkarībā no atsauksmēm pēc kaujas, notiek pilnveidošana. Mums tie pastāvīgi ir jāuzlabo.

"Mēs kā ražotāji un Ukrainas draugi ļoti lepojamies ar to, ka "Bayraktar TB2" kļuvis par vienu no jūsu simboliem. Mēs tiešām centāmies tehniski atbalstīt ukraiņus, palīdzēt jūsu karavīriem izspiest no šīm sistēmām iespējami vairāk, lai tās būtu efektīvākas kaujā," norādīja uzņēmuma vadītājs.