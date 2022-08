Rīgas jūras līča peldvietās ir auksts ūdens

Pašvaldības peldvietās Vakarbuļļos un Daugavgrīvā ūdens temperatūra ir plus 12 grādi, bet Vecāķos - plus 14 grādi.

Tik zemas ūdens temperatūras ir tādēļ, ka Latvijā pašlaik ilgstoši pūš Dienvidu un austrumu puses vēji, kas siltās ūdens masas aizpūš prom no krasta un to vietā ieplūst auksts ūdens.

Daudz siltāks ūdens ir Daugavā, Ķīšezerā un Bābelītī, kur ūdens temperatūra ir no plus 20 līdz plus 24 grādiem.