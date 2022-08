Sekotāju skaita pieaugums. Didrihsone skaidro, kāpēc tūkstošiem rādīja savas dzemdības

Jau nākamajā dienā pēc dzemdībām Didrihsone dalījās ar saviem sekotājiem mirkļos no lielās dienas. "Es nezinu, kā es to izturēju. Es dzemdēju 12 stundas. Tās sāpes nevar izskaidrot. To var saprast tikai māmiņas, kuras ir dzemdējušas. Man likās, ka uz tā galda arī palikšu," par piedzīvoto stāstīja Didrihsone.