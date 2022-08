Zelenskis: Eiropa bija soli no radiācijas katastrofas

"Protams, mēs darām visu, lai pasaule zinātu katru detaļu par situāciju Zaporižjas AES. Un, konkrēti, šodien par to detalizēti runāju ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Esmu viņam pateicīgs par izpratni un pilnīgu atbalstu nepieciešamībai atdot staciju pienācīgā kontrolē un nekavējoties nodrošināt IAEA piekļuvi. To var izdarīt dažās dienās, kamēr okupanti nav noveduši situāciju līdz neatgriezeniskam punktam. Un vieglāk to izdarīt tagad nekā pēc tam, ja vējš sāks pa Eiropu iznēsāt radioaktīvo piesārņojumu," teica Ukrainas prezidents.