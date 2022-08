Dziedātājs Lauris Reiniks sveicina no Kolumbijas un atklāj, kāpēc pametis Latviju

"Sveicieni no Bogotas, Kolumbijā! Gribat zināt, ko es šeit darīšu? Došos uz Kartāgenu, lai mācītos spāņu valodu! Esmu pārliecināts, ka man patiks!" ierakstā atklāj Reiniks, papildinot to ar video, kur dzirdams runājot spāņu mēlē.

Reiniks publiskojis arī foto no Bogotas un pievienojis arī ziņu par to, ka šobrīd atrodas Kolumbijā, bet pavisam drīz dosies tālāk: "Sveiciens no Kolumbijas! Te mazs foto ieskats no pirmajām dienām galvaspilsētā Bogotā, tikšanās ar Melisu, vienīgo kolumbieti, ko pazinu no ASV. Storijos varat redzēt vairāk. Rīt jau lidoju uz augšu pie Karību jūras, lai ietu skolā. Tur būs karsti, bet te Bogotā, kas ir 2600m virs jūras līmeņa, visu gadu temperatūra knapi sasniedz +20 grādus. Ja ir tie 20, tad tie ir svētki. Pārsvarā pa dienu ir 14-18. Principā Latvijas pavasaris visu gadu. Pufaikās visu gadu. Ziņošu vēl, ja nenoslinkošu."