Banki: No britiem gaidīju augstas klases spēli

Latvijas izlasē Porziņģis sakrāja 29 punktus, 14 atlēkušās bumbas, kā arī trīsreiz kļūdījās, saņēma trīs personiskās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 35. Viņš realizēja astoņus no deviņiem divpunktu, vienu no trim trīspunktu metieniem un desmit no 12 soda metieniem.