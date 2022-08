Izjukusi erotisko dižpārdokļu autores Karīnas Račko laulība

Publiskojot fotogrāfijas no kādu desmitās gadadienas ceļojuma, Račko rakstīja: "Pirms desmit gadiem šajā rītā es trīcošiem pirkstiem vilku garo, balto kleitu, mazliet nošpikotu no "Sex and the City" Kerijas, un nekad vēl nebiju dzirdējusi mūsu balsis tādas kā brīdī, kad teicām "jā"... Viņš palīdzēja man izaugt par sievieti un kļūt par labāko mammu mūsu meitai. Jau desmit gadus mīlēta, novērtēta, lutināta... Šorīt Rožu kāzu brokastis ar skatu uz Vezuvu."