Bijušie "X Faktora" dalībnieki grib vērsties tiesā pret Saimonu Kauelu par piedzīvoto šova laikā

"The X Factor" pārstāvis laikrakstam sacīja: "Mums nav šādas informācijas, ka pret "X Faktoru" tiek iesniegtas juridiskas prasības, un, neskatoties uz to, ka mēs neesam ēterā vairākus gadus, mēs joprojām esam gatavi apspriest bažas ar ikvienu, kas to vēlas. "Mūsu galvenā prioritāte ir dalībnieku labklājība, un mums ir stingri pasākumi un labklājības komandas, lai nodrošinātu, ka atbalsts vienmēr ir pieejams."