Šedevrs ar mazu rūgtuma piegaršu - atskats uz Latvijas basketbola izlases pēdējo sabraukumu

Bieži vien, neatkarīgi no sporta veida, valstsvienību lielākās zvaigznes uz sabraukumiem ierodas ar "baltiem cimdiem". Viņi par katru cenu cenšas apliecināt savu līdera statusu, izkāpjot ārā no uzbrukuma rāmjiem un necīnoties 50/50 epizodēs. Par Porziņģi šajā sabraukumā to nevarēja teikt. Kā jau minēts, mačā pret Lielbritāniju viņš iniciatīvu uzņēmās tieši tad, kad tas bija nepieciešams, bet spēlē pret Turciju, varētu teikt, visu maču aizvadīja uzbrukuma rāmjos.