Nosaukti iespējamie iemesli, kāpēc Krievija katru dienu sadedzina 10 miljonu dolāru vērtu gāzi

Kopumā Krievijas gāzes eksports uz Eiropu pašlaik ir samazinājies par 77%, ja salīdzina ar gadu iepriekš. Pagājušajā gadā Maskava nodrošināja Eiropas Savienībai 45% no kopējā gāzes importa.

Eiropas Savienība cenšas atbrīvoties no Krievijas gāzes atkarības, reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā, kas sākās pirms sešiem mēnešiem. Valstis meklē iespējas, kā aizpildīt gāzes krātuves un izvairīties no enerģijas trūkuma ziemā. Šeit rodas jautājums – kādēļ Krievija burtiski izkūpina gaisā vērtīgo resursu? Tā varētu būt daļa no rutīnas vai arī – savdabīgs veids, kā nosūtīt Eiropai ziņu.