Ceļotāj, ņem vērā! Vairākas aviosabiedrības atceļ lidojumus līdz 2023. gada martam

"Lufthansa"

Aviokompānija "Lufthansa" paziņojusi, ka no šī brīža līdz 2023. gada 26. martam no ziemas grafika izņems dažus lidojumus. Pagaidām aviosabiedrība nav apstiprinājusi, cik reisu tiks atcelti, taču apgalvo, ka tas ir saistīts ar darbinieku trūkumu, jo īpaši Frankfurtes lidostā.

"Lufthansa" arī plāno veikt dažas izmaiņas lidojumu laikos no oktobra.

"British Airways"

No lidsabiedrības grafika no 29. oktobra līdz nākamā gada martam tiks atcelti vēl 10 000 lidojumu. Tas veido aptuveni 8% no aviokompānijas grafika šajā laika periodā.