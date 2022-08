Apkopojums ⟩ Liec aiz auss! No septembra Latvijas novados strauji pieaug siltumenerģijas tarifi

Kā vēstīts, šogad tarifs Daugavpilī ir mainījies jau vairākkārt. No februāra tarifs palielinājās par 64,4% - līdz 93,65 eiro par MWh, no aprīļa samazinājās par 13,9%, no maija palielinājās par 17%, bet no jūlija samazinājās par 3,9%.