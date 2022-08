Latvijā reģistrēti 779 jauni Covid-19 gadījumi

Kopumā laboratoriski veikti 3783 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 20,6% bijuši pozitīvi. No reģistrētajiem jauniem inficēšanās gadījumiem 316 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 463 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā turpina samazināties - tas nokritis no 722,2 līdz 674,2 uz 100 000 iedzīvotāju.

Septiņu dienu kumulatīvais rādītājs samazinājies no 290,7 līdz 283,4 uz 100 000 iedzīvotāju.

Saņemtas ziņas par trīs mirušajiem. Viens mirušais ir vecuma grupā no 40 līdz 49, viens no 70 līdz 79 gadiem un viens no 80 līdz 89 gadiem. Visi nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.