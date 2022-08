Vu pārtrauc Ķīnas tenisistiem 63 gadus ilgo zaudējumu sēriju "Grand Slam" turnīros

Ķīnas tenisists Jibins Vu pirmdien kļuva par pirmo savas valsts pārstāvi pēdējo 63 gadu laikā, kam izdevies izcīnīt uzvaru kādā no "Grand Slam" turnīriem, to paveicot ASV atklātā čempionāta ("US Open") pirmajā kārtā.