VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Kā Krievijas propagandisti reaģēja uz padomju pieminekļa Pārdaugavā nogāšanu?

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts intervijā laikrakstam "Diena" norādīja: "Tas, ka tie nav ukraiņi, man liekas, ir pilnīgi skaidrs. (...) Principā es redzu trīs virzienus, kā Krievija to varētu ekspluatēt: ar to pamatot masīvu raķešu triecienu un mērķus, vēršanos pret "Azov" aizstāvjiem un trešais - ar to pamatot vēršanos ar represijām valsts iekšienē, kaut gan pēdējais man liekas vismazāk ticams, jo priekš tā Putinam jau nu vairs neko tādu nevajag, līdz ar to drīzāk pirmais vai otrais."