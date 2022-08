"Nav tā, ka viss ir beidzies." Māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa atklāj, ka pastāv iespēja šķirtajai ģimenei atkalapvienoties

Māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa sarunā ar teic – ceļš uz ģimenes apvienošanos izdzīvots viņas jaunākajos darbos, tas ir arī izstādes nosaukumā – Miera seja. "Darbs pie izstādes sākās februāra beigās – laikā, kad Ukrainā sākās karš. Šī skaudrā notikuma ēnā arī jutu, cik ļoti man svarīga ir ģimene, un arī to, ka manas jūtas pret vīru nekur nav pazudušas..." atklāta ir viņa.

"Nāku no ģimenes, kur nav šādas šķiršanās pieredzes, un man vajadzēja lielu drosmi, lai pieņemtu šādu lēmumu – izšķirties. Nebija viegli to izdarīt, bet šis lēmums bija abpusējs. Tas noteikti nebija vīrusa iespaidā. To, ka patiesībā esam ļoti atšķirīgi, sapratu laikā, kad piedzima meita," stāstīja Avotiņa.