"Atrada tikai pilota ķiveri." Pasaulē joprojām kaut kur pazuduši seši ASV kodolieroči

ASV nosūtīja kareivjus, lai tie uz sauszemes savāktu nesprāgušos ieročus un uzsprāgušo radioaktīvās atlūzas. Ceturtā bumba bija iekritusi jūrā. ASV valdība nosūtīja zemūdeni, lai atrastu to Vidusjūrā. Nelielā zemūdens kuģa "Alvin" apkalpe gandrīz gāja bojā, jo zemūdene sapinās nogrimušās bumbas izpletnī.

Kodolieročus izmet no lidmašīnas

ASV flotes C-124 kravas lidmašīna lidoja no Doveras gaisa spēku bāzes Delavērā pāri Atlantijas okeānam, taču pēkšņi divi dzinēji pārstāja darboties. Lidmašīnā atradās trīs kodolbumbas un viena kodolgalviņa. Par laimi, kodolbumbām nebija detonatora, tāpēc tās nevarēja uzsprāgt. C-124 apkalpe nolēma nomest divas no tām, lai samazinātu lidaparāta svaru un paildzinātu lidojumu, veicot avārijas nosēšanos netālu no Atlantiksitijas Ņūdžersijas štatā.