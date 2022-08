Laikraksts: Ukrainas armija apmuļķojusi okupantus, lai tie izniekotu dārgas raķetes

HIMARS maketi izgatavoti no koka, tomēr okupantu bezpilota lidaparāti tos nespējot atšķirt no īstiem HIMARS. Droni, fiksējot šos viltus HIMARS, nodod to atrašanās vietas koordinātas Krievijas spēkiem, kas pa šīm pozīcijām izdara triecienus ar spārnotajām raķetēm.