Busulis "izgriež pogas" Počam. Aktieris komentē pārmaiņas

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka jau pavisam drīz pie TV skatītājiem ar trešo sezonu atgriezīsies jautrā attapības spēle "Mini pa trim". Jaunā sezona nesīs daudz pārsteigumu un atšķirsies no iepriekš redzētā, kā arī turpmāk to vadīs iemīļotais mūziķis, viens no šova "X Faktors" žūrijas locekļiem – Intars Busulis, kurš skatītājiem un spēles viesiem uzburs mājas ballītes sajūtu.