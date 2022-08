Ko mums sola septembris? Jaunais mēneša horoskops visām Zodiaka zīmēm

Ar praktisku darbošanos steigties gan nevajadzētu vai arī tas jādara mēneša sākumā, jo planēta Merkurs no 10. datuma ieņems nelabvēlīgo un piņķerīgo retrogrādo stāvokli, kurā atradīsies līdz 2. oktobrim. Šādi periodi ir trīs vai četras reizes gadā un tur neko nevar darīt – kosmosā sava kārtība. Mēs varam vienīgi pakārtoties un censties kaut ko izmantot savā labā. Piemēram, retrogrādā Merkura periodos var mēģināt raiti pabeigt darbus, kas iestrēguši, vai atgriezties pie sarunām, kas iepriekš palikušas bez rezultāta. Bet pirms vai pēc retrogrādā Merkura droši uz priekšu!

Mīlestības planēta Venera 5. septembrī arī nonāk Jaunavas zodiaka zīmē, kur jau priekšā ir Saulīte. Labā ziņa it tā, ka šis astroloģiskais stāvoklis norāda uz vēlmi pēc zināmas lietu kārtības un skaidrības sirdslietās. Savukārt mīnuss tāds, ka var pastiprināties tieksme kritizēt un pamācīt mīļoto cilvēku. Jābūt modram – kā kurš to uztver. It īpaši ar emocijām bagātajā pilnmēness laikā.