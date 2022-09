Dž. Dž. Džilindžera sieva Inga Grencberga Grieķijā ne tikai atpūtusies ar Džili, bet uzrakstījusi arī savu otro romānu

"Grāmata jau ir ļoti tuvu finišam," saka Inga Grencberga. "Uz Grieķiju devos, lai atslēgtos no ierastās dzīves, no Rīgas. Arī savu pirmo romānu rakstīju, būdama prom Francijā. Tāpēc man bija skaidrs, ka šis ir īstais veids, kā es to darīšu šajā reizē un arī turpmāk."