Zelenskis: Krievija grib, lai pasaule pieļautu trīs kļūdas

"Godājamie Venēcijas kinofestivāla dalībnieki un viesi! Es novērtēju iespēju šodien vērsties pie jums un izstāstīt mūsu stāstu - par Ukrainu, tās tautu un karu, kuru Krievija īsteno pret mums 189 dienas. Šis stāsts ir ārpus konkursa un ārpus cilvēcības un veselā saprāta. Drāma, kuras pamatā ir reāli notikumi, kuru iemieso dzīvē reāli briesmoņi, slepkavas, bendes, teroristi. Traģēdija nevis Morikones ģeniālās mūzikas pavadījumā, bet sprādzienu, šāvienu, gaisa trauksmes sirēnu nejauko skaņu pavadījumā. Šausmas, kas ilgst nevis 120 minūtes, bet 189 dienas. 189 dienas kara, kas notiek Ukrainā un no kura it kā esot nogurusi Eiropa un pasaule. Tā saka Krievija. To grib Krievija. To mēģina panākt Krievija. Primitīvs sižets trīs ainās, lai pasaule izdarītu trīs dramatiskas kļūdas: pierastu pie kara, samierinātos ar karu, aizmirstu par karu. Šim nodomam nekad nevajag īstenoties dzīvē," sacīja Zelenskis.