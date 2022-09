Divas Zodiaka zīmes, kuras nekad nemelo

Auni ir godīgi cilvēki. Viņi nemēdz izteikt arī "baltos melus", lai liktu kādam justies labāk. Tāpat viņi ir pret maldināšanu, to gaida arī no citiem. Auni ir spontāni jau no dzimšanas, viņus vada instinkts, un viņiem nav laika slēptiem nodomiem.