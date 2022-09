FOTO ⟩ Populārā ukraiņu influencere Stužuka izrāda iespaidīgo savrupmāju Rīgā, uz kuru pārcēlusies

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka Stužuka parādīja arī to, kā atzīmē 1. septembri. Viņa publicēja foto no Zinību dienas, pozējot pie jaunās mājas garāžās durvīm, kur klātesošs bija arī Antons.

Iepriekš vēstīts, ka "Apollo.lv" jau rakstīja, ka 2020. gada oktobrī no Covid-19 izraisītām komplikācijām mūžībā devās ukraiņu influenceris, fitnesa entuziasts un trīs bērnu tēvs Dmitrijs Stužuks. Viņa atraitne Stužuka atradusi jaunu mīlu - vīrieti no Rīgas vārdā Antons. Influencere Latvijā ieradās, bēgot no kara Ukrainā. Latvijā viņa dzīvo ar saviem trim bērniem.