FOTO ⟩ Dzīvības un nāves, patiesības un melu līkloči. Seriāls "Nemīlētie" pie skatītājiem atgriežas ar piekto sezonu

"Šosezon skatītājus sagaida negaidītas veco tēlu atgriešanās, kā arī jauni tēli. Ņemot vērā seriāla specifiku, ir jārēķinās ar to, ka daži tēli seriālu arī atstās. Būs ne tikai jauni stāsti, bet arī iespaidīgi konflikti, apšaudes un kaujas. Man šķiet, ka galvenais iemesls, kāpēc skatītāju šo seriālu ir iemīlējuši, ir tas, ka tēli ir līdzīgi mums – ar tādām pašām problēmām attiecībās un darbā. No savas puses mēs mēģinām panākt to, lai skatītājam ir interesanti, un viņu aizrauj gan tēli, gan sižeta pavērsieni," par jauno sezonu pastāstīja seriāla režisors Jurijs Djakonovs.