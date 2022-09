Covid-19 ir sasniedzis teju visu pasauli, izņemot vienu valsti un vairākas teritorijas

Covid-19 omikrona variants ir ievērojami samazinājis to valstu skaitu, kas sevi sauca par "pilnībā brīvām no Covid-19 pandēmijas". Omikrons ir spējis ietekmēt Klusā okeāna salu valstu un pat Ziemeļkorejas "aizsardzību". Šobrīd pasaulē ir tikai viena valsts un vairākas teritorijas, kas lepni sevi dēvē par "no Covid-19 brīvu vietu", ziņo žurnāls "Forbes".